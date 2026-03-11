Lazio | La Gazzetta dello Sport contro Sarri: "Voleva Mandas ma non giocava"
"Il panchinaro Mandas", titola l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. L'editoriale di Stefano Agresti riparte dalle parole di Maurizio Sarri nel pre partita di Lazio - Sassuolo: "Quella di Provedel è un'assenza grave, ero completamente in disaccordo con la cessione di Mandas a gennaio". La questione riguarda la titolarità obbligata dopo l'infortunio di Provedel (stagione finita) del classe 2005 Edoardo Motta, arrivato a gennaio dopo l'addio di Mandas al Bournemouth. "Già, Mandas, greco emergente che sembrava potesse diventare il futuro biancoceleste nel ruolo dopo che nella scorsa stagione aveva disputato venti partite (tra queste le ultime otto di campionato, come se ci fosse stato un passaggio di consegne con Provedel)", si legge sulla rosea.
E poi ancora, commentando la gerarchia decisa da Sarri a inizio anno: "In questa stagione, Sarri ha fatto una scelta diversa. Legittima, ma diversa: Mandas fino a gennaio non ha giocato nemmeno un minuto in campionato, partecipando solo alla gara di Coppa Italia vinta con il Milan. Al punto che, a gennaio, di fronte all’offerta del Bournemouth, Mandas ha chiesto di andarsene. Accontentato". Infine Agresti torna sulle dichiarazioni del tecnico, che per lui ha lanciato una 'frecciatina' alla società e messo pressione a Motta: "Sarri, non appena ha potuto, ha rinfacciato alla sua società una scelta che lui stesso – con le sue decisioni – ha in qualche modo indirizzato. Non solo: così facendo ha rischiato di condizionare Motta, che dovrà essere il titolare della Lazio da qui a fine stagione. Fortuna che in quel momento il ragazzo non stava ascoltando la tv", si legge.