Lazio, la rivelazione di Pruzzo: "Una squadra di Serie A pensa a Sarri!"
È ancora tutto da chiarire il futuro di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio. Se rimarrà o meno nella Capitale si deciderà solamente a fine stagione, dopo il percorso in campionato e soprattutto quello in Coppa Italia. I biancocelesti, infatti, hanno l'occasione di arrivare in finale: si giocheranno tutto al ritorno contro l'Atalanta a fine aprile, quando si ripartirà dal 2-2 dell'andata. 

Intanto, però, iniziano a girare diverse voci sul futuro del tecnico. Una di queste arriva dall'ex attaccante della Roma Roberto Pruzzo, che ai microfoni di Radio Radio ha rivelato l'interesse di una squadra di Serie A per Mau. Di seguito le sue parole: “La Fiorentina per la prossima stagione pensa a Sarri e Grosso per la sostituzione di Paolo Vanoli in panchina”.

