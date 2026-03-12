Lazio, Petrucci (Sky): "Ecco come stanno Cataldi e Romagnoli. Gli altri..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

In collegamento a Radio Laziale, il giornalista di SkySport Matteo Petrucci ha fatto il punto sugli infortunati della Lazio in vista della prossima partita di campionato contro il Milan, spiegando le condizioni di Cataldi, Romagnoli, Rovella, Basic e non solo. Di seguito le sue dichiarazioni.

CATALDI E ROMAGNOLI - "Cataldi ha una piccola lesione al polpaccio, una zona piuttosto delicata. Lo rivedremo dopo la sosta contro il Parma. Romagnoli? Non c'è lesione, è qualcosa in più di un semplice ematoma. Sarebbe rischioso farlo giocare domenica: si valuterà. Non è un infortunio grave, ma da Formello è consigliata prudenza. Potrebbe esserci qualche rischio nel farlo scendere in campo contro il Milan. Sceglieranno Sarri e il giocatore. L'obiettivo è tenere la squadra al 100% per la gara di Coppa Italia contro l'Atalanta. In una probabile formazione non lo prenderei in considerazione".

ROVELLA - "Ha ricominciato la stagione tante volte quest'anno, la Lazio non ce l'ha mai avuto. A malincuore, su di lui non farei affidamento, al di là di quando potrà tornare ad allenarsi. Per lui è un'annata di tanti rimpianti, col senno di poi non tutte le scelte hanno premiato. L'ultimo infortunio è stato molto sfortunato, i tempi sono quelli".

BASIC - "Basic è il play nella testa di Sarri, se dà garanzie. Al momento però non ci sono state. Oggi tornerà parzialmente a lavorare in gruppo in una delle due sedute. Vediamo che tipo di risposte darà. L'idea sarebbe una staffetta tra lui e Patric che subentra nell'ultima mezz'ora. Vista la situazione in regia, se Basic dà qualche briciolo di tenuta giocherà lui dal primo minuto contro il Milan".

BELAHYANE - "Belahyane ha già fatto il play, ma Sarri non lo vede in quel ruolo. Ogni allenatore ha le sue visioni. Ci ha giocato con il Verona, anche con buoni risultati. Ma Belahyane nemmeno in allenamento fa il regista. E la controprova l'abbiamo avuta contro il Sassuolo, quando Sarri ha preferito inserire Patric al posto di Cataldi. Il tecnico su questo è stato sempre molto chiaro. Pensando al Milan, come registi ci sono Patric e Basic".

PRZYBOREK - "L'esordio? In questo momento non c'è la necessità. Quando Sarri ha avuto bisogno di inserire nuovi acquisti, l'ha fatto. Al momento tra l'altro lo sta provando da esterno, quando è arrivato qualcuno ha detto che può fare il centrocampista. Prima però ci sono tanti step. Credo comunque che l’occasione ci sarà, di cambi adesso ce ne sono cambi per come si è messa la situazione a centrocampo. Ma se ora non serve, è giusto che continui ad allenarsi. Non può diventare un problema".