Lazio, il Corriere della Sera: "Si valutano profili per il dopo Sarri"

RASSEGNA STAMPA - La tensione in casa Lazio non accenna a stemperarsi. Dopo settimane di contestazione con un Olimpico lasciato deserto, i tifosi biancocelesti torneranno a riempire lo stadio in occasione della sfida contro il Milan, ma il dissenso verso la gestione del presidente Lotito non verrà certamente meno. A riguardo, risuonano ancora le parole pronunciate da Sarri dopo il Sassuolo: "Lo stadio triste non solo è brutto, ma è triste, deprimente e avvilente. Penso sia arrivato il momento che la società faccia qualcosa".

Il tecnico si è schierato apertamente sulla vicenda, affermando poi con amarezza: "non so più nemmeno io perché sono rimasto". Il rapporto col patron biancoceleste è tutt'altro che disteso e, come riferisce il Corriere della Sera, la stessa proprietà non è convinta di alcune scelte tecniche e di gestione di Mau. In casa Lazio, però, si è creata una situazione di stallo: Sarri percepisce 3 milioni all'anno, a cui non intende rinunciare, ma il club non ha intenzione di pagarli a vuoto, in caso di esonero.

Ognuna delle due parti, quindi, aspetta una mossa da parte dell'altra, ma nel frattempo la società avrebbe iniziato a guardarsi intorno in cerca di un possibile sostituto. Come affermato dallo stesso quotidiano, infatti, da Formello starebbero sondando il terreno con diversi tecnici, sia italiani che stranieri. Alcuni profili fanno gola, ma, prima di intensificare i contatti con qualcuno, bisognerà capire se ci sarà margine per allentare le tensioni con Sarri o, in caso contrario, come separarsi dell'allenatore.