Milan, Pellegatti sottolinea: “Ti rendi conto che ha 60 punti. Allegri...”
Nei loro canali YouTube, Carlo Pellegatti e Sandro Sabatini hanno parlato di Massimiliano Allegri preparando anche il terreno per il match contro la Lazio. Queste le parole di Pellegatti in merito alla posizione in classifica e alla bravura di Allegri di farsi voler bene dai suoi giocatori.
"Senza aver le due punte mai al massimo Allegri è arrivato a 60 punti. Ma ti rendi conto, tu ti volti e hai il Milan a 60 punti, dopo l'ottavo posto e hai giocatori come De Winter che dopo la partita contro Hojilund non sei mesi fa, era a fine dicembre, sembrava un giocatore perso. Tomori non era mai costante, Pavlovic è cresciuto, Gabbia è andato in nazionale.
I giocatori mi dicevano ieri voglio bene ad Allegri perchè è molto coerente. Non c'è Bartesaghi tre giorni, non lo mette la domenica a tutti i costi, tre giorni che si allena Estupinian e gioca lui. Non c'è Saelemaekers, gioca Athekame".