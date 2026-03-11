Lazio, Provedel dimesso dopo l'operazione alla spalla: il comunicato
11.03.2026 19:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Attraverso un comunicato ufficiale, la Lazio ha chiarito le condizioni di Ivan Provedel dopo l'operazione alla spalla. Il portiere è stato dimesso dall'ospedale. Di seguito la nota del club: "La S.S. Lazio comunica che il calciatore Ivan Provedel è stato dimesso dal ricovero dopo essere stato sottoposto a intervento chirurgico alla spalla. L’operazione è perfettamente riuscita. Il portiere osserverà ora un periodo di riposo articolare con tutore per circa un mese, al termine del quale inizierà il protocollo riabilitativo".