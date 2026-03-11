Roma, Totti pronto al ritorno: ecco quale sarà il suo ruolo
11.03.2026 21:00 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
TUTTOmercatoWEB.com
Francesco Totti è pronto a tornare alla Roma ma solo in veste di ambasciatore. L’ex capitano e i Friedkin, in queste settimane, stanno discutendo di un possibile ritorno ma, l’unico ruolo oggetto di confronto, è quello di Ambasciatore per il centenario del 2027.
Al momento non esiste un contratto, le parti hanno avuto solo contatti preliminari, e non esiste altro ruolo che non sia quello celebrativo pensato per rendere omaggio al legame tra Totti e la Roma vista la ricorrenza.
