L'Atalanta crolla, ma la Roma è imbattibile. Le 'figuracce' delle italiane in Champions
Una sconfitta impressionante, storica per il calcio italiano. L'Atalanta ha perso 1-6 contro il Bayern Monaco all'andata degli ottavi di finale di Champions League: è il terzo peggior risultato di una squadra del nostro campionato nella massima competizione europea. Peggio ha fatto solamente la Roma, che domina la classifi a delle 'figuracce'.
La prima, a pari merito con quella dei nerazzurri, è l'1-6 contro il Barcellona nella stagione 2015/16. Poi due 1-7: uno contro il Manchester United nel 2006/07 e l'altro contro il Bayern Monaco nel 2014/15. A livello di gol subiti e di disfatte storiche, i giallorossi sono imbattibili. Di seguito l'elenco di Transfermarkt.
Crolla l'Atalanta e segna una delle peggiori disfatte ❌ di un club italiano dall'inizio della Champions League.#TMdatabase #UCL #AtalantaFCB pic.twitter.com/7SqYJyWWvr— Transfermarkt.it (@TMit_news) March 11, 2026