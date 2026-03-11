Calciomercato Lazio | Dalla Spagna: "L'Atletico Madrid piomba su Gila"
CALCIOMERCATO LAZIO - È tutt'altro che scritto il futuro di Mario Gila. Il centrale della Lazio è in scadenza nel 2027 e non sembra assolutamente intenzionato a rinnovare. Con ogni probabilità, quindi, nei prossimi mesi andrà via, o in estate (monetizzando) o in quella successiva (a zero). Su di lui ci sono da tempo diverse big, anche italiane: a gennaio vi abbiamo raccontato dell'interesse del Milan del diesse Tare, che l'ha portato nella Capitale.
Come riportato dal portale spagnolo AS, però, sul difensore ci sarebbe anche l'Atletico Madrid. I Colchoneros potrebbero fiondarsi sul numero 34 della Lazio in caso di partenza di uno tra Lenglet e Gimenez, destinati a trasferirsi altrove nella prossima sessione estiva. Gila si affiancherebbe a Pubill e Hancko, punti fermi della difesa del Cholo Simeone.
Sul mercato però l'Atletico dovrà vedersela con il Real Madrid, che detiene il 50% della futura rivendita sul centrale e che sta seguendo da vicino la sua crescita. Più volte il suo nome è stato accostato a quello dei Blancos, dove attualmente in panchina siede Arbeloa dopo l'esonero di Xabi Alonso. Si potrebbe quindi aprire un vero e proprio derby in Spagna, come anche in Italia visto l'interesse dell'Inter oltre che del Milan.