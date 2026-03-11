Lazio, Milan in arrivo all'Olimpico: i numeri in casa contro i rossoneri
Rinfrancata dal successo contro il Sassuolo, la Lazio si prepara a ospitare il Milan in un Olimpico che, dopo diverse settimane di silenzio, tornerà ad accogliere il frastuono dei tifosi biancocelesti. Reduci dalla vittoria nel derby, i rossoneri proveranno a tenere aperto il discorso scudetto, vendendo cara la pelle per strappare i tre punti alla squadra di Sarri.
Il bilancio delle sfide disputate nella Capitale sorride al Diavolo che, in 82 gare di Serie A ha ottenuto ben 24 vittorie. Completano il dato 37 pareggi e 21 vittorie dei capitolini, l'ultima per 4-0 risalente al gennaio 2023. Sono 110, infine, i gol totali realizzati dalla Lazio, contro i 97 del Milan. Di seguito tutti i numerid ella sfida riportati sul sito ufficiale del club biancoceleste.
Precedenti totali: 194 (41 vittorie Lazio, 67 pareggi, 86 vittorie Milan)
Ultima vittoria Lazio: 1-0 (04.12.2025)
Ultima vittoria Milan: 1-0 (29.11.2025)
Ultimo pareggio: 2-2 (31.08.2024)
Gol totali Lazio: 224
Gol totali Milan: 304
Capocannoniere della sfida: Silvio Piola 16 gol
Vittorie con più gol realizzati in A all'Olimpico: 4-0 Lazio (1934, 1976, 1995, 2023) - 1-5 Milan (2007)