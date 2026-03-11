Lazio, precedenti a sfavore col Milan ma c’è equilibrio all’Olimpico
Sarà il Milan l’avversario della Lazio nella ventinovesima giornata di Serie A, in programma allo stadio Olimpico domenica alle ore 20:45. Quello contro i rossoneri è un grande classico del calcio italiano, con ben 194 precedenti già in archivio. Il dato, però, non sorride particolarmente ai biancocelesti, che hanno infatti portato a casa appena 42 vittorie rispetto alle 87 dei rossoneri, mentre 65 sono stati i pareggi.
Bilancio sempre a sfavore guardando solo i precedenti tra le mura amiche: in 93 incroci nella Capitale, infatti, la Lazio ha portato a casa 26 vittorie, 39 pareggi e 28 sconfitte. L’ultimo confronto tra le due squadre risale proprio alla sfida dell’Olimpico del 4 dicembre 2025 in Coppa Italia, quando i biancocelesti conquistarono i quarti di finale grazie al gol di Zaccagni.