Lazio, Sarri sfida Allegri: i precedenti con il tecnico del Milan
11.03.2026 13:45 di Mauro Rossi
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
La sfida di domenica sera allo stadio Olimpico metterà di fronte due dei più importanti allenatori italiani degli ultimi anni. Da un lato Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio, dall’altro Max Allegri su quella del Milan. Sarà un confronto che vanta già 21 precedenti, con i numeri che però non sorridono al tecnico biancoceleste. Sarri ha conquistato infatti appena 5 vittorie, a fronte di 4 pareggi e 12 sconfitte contro Allegri. Otto di queste sfide sono arrivate con il Comandante sulla panchina della Lazio: il bilancio parla di appena due vittorie, un pareggio e cinque sconfitte.