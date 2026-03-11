PRIMAVERA | Lazio - Juve, scelto l'arbitro della gara: la terna completa
La vittoria ottenuta dalla Lazio Primavera nell'ultimo turno contro il Bologna, ha interrotto una striscia si sconfitte che durava tra tre partite, consentendo ai baby biancocelesti di prendere una bocca d'aria fresca e di aumentare il divario con le zone più pericolose della classifica.
Attualmente a più sei sulla zona play-out, la squadra di Punzi punterà a chiudere la stagione nel modo più sereno possibile, andando alla ricerca di punti che consentano di blindare l'obiettivo salvezza già contro la Juventus, prossima avversaria in campionato.
Per dirigere la sfida, valida per il 29° turno, è stato designato Ciro Aldi, arbitro della sezione di Lanciano, che sarà affiancato dagli assistenti Giuseppe Bosco e Paolo Di Carlo. L'appuntamento per il fischio d'inizio è alle ore 13:00 di sabato 14 marzo, allo stadio Mirko Fersini di Formello.