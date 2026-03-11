Milan, problema multe: più di centomila euro di sanzioni. E contro la Lazio...
11.03.2026 17:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Milan multato, ancora. Ennesimo ritardo della squadra di Allegri, che non riesce proprio a rientrare in campo dall'intervallo nei tempi pre-stabiliti dalla Lega. Nel derby contro l'Inter i rossoneri hanno sforato di due minuti, che gli sono costati 22mila euro di ammenda. Come riportato da Tuttosport, il totale stagionale delle sanzioni ammonta ora a 107mila euro. L'attenzione sull'orologio dovrà essere massima, quindi, per evitare un nuovo ritardo nella prossima gara di campionato contro la Lazio.
