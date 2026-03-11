Lazio, crolla il valore della rosa: il dato del CIES dopo il mercato invernale
All'interno del suo 537° Rapporto Settimanale, il CIES Football Observatory ha stilato la classifica dei 100 club con il valore di mercato aggregato più alto al mondo, basato su un proprio modello statistico. In questa speciale elenco, figurano ben 15 club italiani, tra cui spiccano Inter, Juventus, e Milan, seguite da Atalanta e Napoli.
Tra le squadra di Serie A, è presente anche la Lazio, il cui valore ha subito un crollo a seguito delle cessioni chiuse nel mercato invernale e per il fatto che Maldini, essendo in prestito e quindi non di proprietà del club biancoceleste, non possa essere conteggiato nel totale. Di seguito la top 10 delle italiane e il giocatore più "prezioso" per ogni club.
1 FC Inter 820 M€ --- Lautaro Martínez 101.8 M€
2 Juventus FC 780 M€ --- Kenan Yildiz 132.7 M€
3 AC Milan 666 M€ --- Strahinja Pavlović 54.2 M€
4 Atalanta BC 532 M€ --- Charles De Ketelaere 44.0 M€
5 SSC Napoli 522 M€ --- Scott McTominay 54.0 M€
6 AS Roma 468 M€ --- Matías Soulé 56.9 M€
7 Como 1907 360 M€ --- Nico Paz 45.4 M€
8 ACF Fiorentina 354 M€ --- Moise Kean 50.1 M€
9 Bologna FC 352 M€ --- Santiago Castro 63.4 M€
10 SS Lazio 246 M€ --- Kenneth Taylor 36.5 M€