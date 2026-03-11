Lazio - Milan, tocca a Guida: i precedenti col fischietto di Torre Annunziata 

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2026

Sarà Marco Guida a dirigere la sfida tra Lazio e Milan, in programma domenica alle 20:45 allo stadio Olimpico e valida per la ventinovesima giornata di Serie A. Il fischietto partenopeo ha già incrociato la squadra biancoceleste in 31 occasioni, con un bilancio in equilibrio: 11 successi della Lazio, 12 sconfitte e 8 pareggi, tra cui quello dell’8 febbraio per 2-2 con la Juventus, che è anche l’ultima sfida diretta da Guida con i biancocelesti.

Decisamente più favorevole invece il bilancio con il Milan, che parla di 41 confronti con 20 vittorie rossonere, 11 pareggi e 10 sconfitte. L’ultimo incrocio risale in questo caso al successo esterno per 3-1 in casa del Como del 15 gennaio 2026. Tre in totale le sfide tra Lazio e Milan dirette da Guida: due all’Olimpico, con un successo biancoceleste e uno rossonero, più un pareggio a San Siro.