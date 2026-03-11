Lazio, nasce il Centro Polisportivo Vincenzo D'Amico: oggi la presentazione
RASSEGNA STAMPA - Nasce una nuova realtà a Latina, città Natale di Vincenzo D'Amico. Questa mattina alle ore 10.30, in Viale Paganini, sarà inaugurato il centro polisportivo che porterà il suo nome. In vista della cerimonia di presentazione è stata organizzata una mostra di maglie da Agostino Lattuille, in cui verranno mostrate tutte le casacche indossate durante la sua carriera dall'ex leggenda biancoceleste.
Per celebrarlo saranno presenti anche ex compagni di squadra di 'Vincenzino', come Oddi, Nela, Righetti, Altobelli, i figli delle leggende del 1974 e, tra i tifosi, una delegazione della Curva Nord che presenzierà l'evento. Tra gli ospiti ci saranno anche il Ministro dello Sport, Andrea Abodi, e il presidente della FIGC, Gabriele Gravina. Un momento amarcord, come scrive il Corriere dello Sport, che vedrà protagonisti anche i ricordo di Vincenzo D'Amico, raccolti nel libro "Volevo giocare nella Lazio", scritto da Gianluca Atlante.