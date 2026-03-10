Lazio | Capua: "Il ritiro a Formello ha causato la maggior parte degli infortuni"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, Pino Capua ha parlato della situazione attuale di casa Lazio, soprattutto quella legata ai numerosi infortuni, a cui si è aggiunto recentemente quello di Provedel. Ecco le sue parole:

"Il mancato ritiro fuori Roma ha provocato determinati problemi che hanno causato la maggior parte degli infortuni iniziali, perché la maggior parte degli infortuni erano muscolari. Una preparazione con tempetatura diversa in estate è fondamentale. Parto dal concetto che lo staff medico della Lazio è di primo ordine e i preparatori atletici sono bravissimi, ma i muscoli risentono tantissimo del lavoro fatto non in altura, perché la temperatura ha nuociuto a chi ha svolto la preparazione".

"Una conseguenza? Vi ricordate quando si fece male Vecino? Durante tutti gli esami non aveva problematiche evidenti ma ha ritardato di molto perché sentiva che c'era qualcosa che non andava. È un giocatore di esperienza e che non si tira indietro, ma temeva una possibile ricaduta".

"Non credo sarebbe cambiato molto se Provedel non avesse giocato la semifinale con l'Atalanta. Poi non ho mai visitato il ragazzo, ma da quello che mi risulta è un problema che si portava dietro da tempo, quindi avrebbe finito la stagione a prescindere. Ho buone sensazioni per Romagnoli che ho incontrato dopo la partita, per Cataldi non lo so. Mi dicono che potrebbe essere qualcosa di muscolare all'inguine, e potrebbe essere un po' più serio".

"Non mi aspettavo una stagione così negativa, anche perché non mi aspettavo che la società vendesse giocatori importanti, Guendouzi era la colonna portante della squadra. Le dinamiche sono complesse per il discorso finanziario, ma se impoverisci il valore tecnico della squadra rischi non solo di peggiorare la classifica quest'anno, ma anche l'anno prossimo".