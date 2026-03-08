Lazio, debutto in vista per Motta: lo staff osserva con apprensione
RASSEGNA STAMPA - L'imminente match dell'Olimpico tra Lazio e Sassuolo, vedrà l'esordio in biancoceleste di Edoardo Motta. Il portiere 21enne, arrivato a gennaio per sostituire Mandas nel ruolo di secondo, sarà chiamato a sostituire da qui a fine stagione Ivan Provedel, costretto a operarsi alla spalla e a un successivo stop di 4-5 mesi.
Nonostante l'ex Reggiana abbia già collezionato 20 presenze nella stagione in corso, prima di trasferirsi nella Capitale, il suo apprendistato alle spalle del ben più esperto compagno di reparto sembrava solamente essere all'inizio, tanto che, come riportato da il Messaggero, nello staff tecnico della Lazio ci sarebbe un po' di timore in vista del suo debutto
Motta è un portiere di ottima prospettiva e di talento, tanto da aver già trovato la sua prima apparizione nell'Italia Under-21, ma era stato acquistato per farlo maturare ancora alle spalle di Provedel. Il classe 2005, invece, dovrà accelerare i tempi e sarà chiamato a dimostarre di essere già pronto per un palco scenico importante come quello della Serie A.