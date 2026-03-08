Lazio, stagione finita per Provedel: sarà Motta il titolare da qui alla fine

RASSEGNA STAMPA - Piove sul bagnato in casa Lazio. Provedel è costretto a operarsi e a chiudere anzitempo la propria stagione. A seguito di un persistente dolore alla spalla destra, sul quale ha giocato per oltre un mese, il portiere biancoceleste si è sottoposto a degli esami che hanno evidenziato una "lesione del legamento gleno-omerale associata a interessamento del cercine glenoideo", si legge nel comunicato diffuso sul sito ufficiale del club.

Ivan sarà sottoposto a un intervento di stabilizzazione artroscopica. Come riporta il Corriere dello Sport, sarà ricoverato domani, lunedì 9 marzo, e operato martedì dal dott. Giovanni Di Giacomo, chirurgo ortopedico specializzato in chirugia della spalla, responsabile del reparto di Ortopedia e Traumatologia presso il Concordia Hospital di Roma.

Provedel, dunque, resterà fuori per circa 4-5 mesi e a sostituirlo sarà chiamato il neo acquisto Edoardo Motta. Arrivato a gennaio dalla Reggiana per un milione, il classe 2005 era titolare in Serie B e aveva esordito anche nell'Italia Under 21, ma contro il Sassuolo sarà alla prima apparizione in biancoceleste. Sarà lui il numero 1 della Lazio fino a stagione, con Furlanetto promosso a secondo e Pannozzo che potrebbe salire dalla Primavera per fare il terzo.