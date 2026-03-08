Lazio, l'emergenza continua: con Provedel, gli infortuni salgono a 34
RASSEGNA STAMPA - Emergenza infinita. La conta degli infortuni, da luglio, sale impietosa a quota 34 e assume i contorni di una vera ecatombe. Il guaio che ha coinvolto Provedel, riporta Il Messaggero, aggrava un calvario iniziato nel ritiro estivo con otto stop muscolari e proseguito fino a dicembre con altri 15 problemi di natura muscolare. Dalle consuete noie al polpaccio per Lazzari e Tavares ai fastidi all'adduttore di un Isaksen già reduce dalla mononucleosi.
Di recente s'erano piegate anche le altre ali: Pedro e Zaccagni, rispettivamente alla caviglia destra e all'addome. Se già in chiusura di 2025 lesioni importanti costringevano ai box per due mesi Castellanos, Cancellieri e Dele-Bashiru, gli ultimi 10 stop da sovraccarico acuivano l'angoscia di Sarri. Perenni i forfait di Gigot e Patric, con Provstgaard unico difensore a scampare all'infermeria.
Gli altri indenni sono Noslin e Dia. Rovella il più sfortunato: tra pubalgia e frattura scomposta della clavicola, salterà circa 6 mesi in totale. Romagnoli e Cataldi gli autori di recuperi-lampo, Marusic e Gila i più presenti, Provedel era la sola pedia di Sarri sempre titolare in A.