Lazio, Konko compie gli anni: gli auguri della società
09.03.2026 17:45 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Federico Gaetano
La Lazio, con una nota sul proprio sito ufficiale, ha augurato un buon compleanno ad Abdoulay Konko, ex terzino biancoceleste, che nella giornata di oggi spegne 42 candeline. Di seguito gli auguri della società.
"Spegne oggi 42 candeline Abdoulay Konko. L’ex difensore della Lazio ha giocato in biancoceleste dal 2011 al 2016. Nella Capitale, Abdoulay ha collezionato 126 presenze e un gol, conquistando una Coppa Italia".
autore
Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.