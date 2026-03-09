Lazio, Gila a Dazn: "Siamo coscienti della situazione attuale. Dovremo..."
09.03.2026 20:15 di Christian Gugliotta
Il difensore biancoceleste Mario Gila è intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre partita di Lazio - Sassuolo. Queste le sue dichiarazioni:
"Le motivazioni le devi trovare in qualsiasi partita. Siamo coscienti della situazione in cui siamo. Pensiamo che essere motivati anche in queste partite ci farà affrontare la gara con l’Atalanta in condizioni migliori. Dobbiamo essere motivati anche in queste partite anche se sono situazioni che fino a oggi si sta faticando un po’”.
