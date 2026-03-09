Lazio, il New York Times celebra Castellanos: è l'eroe del West Ham

TUTTOmercatoWEB.com

L'impatto di Castellanos con il West Ham è andato oltre le aspettative. Dal suo arrivo in Premier League gli Irons hanno cambiato marcia, recuperando il margine dal Nottingham Forest e avvicinando notevolmente la zona salvezza. Dal suo arrivo sono tre i gol segnati, tutti di testa. Il primo in FA Cup con il QPR, mentre gli altri due in Premier League contro Burnley e Liverpool. A fare la differenza, però, è stata soprattutto la capacità di sapersi ambientare in un contesto nuovo e di saper sfruttare le proprie qualità per raggiungere rapidamente il livello richiesto da un campionato come la Premier.

IL NEW YORK TIMES OMAGGIA CASTELLANOS - A omaggiare il lavoro che l'ex attaccante della Lazio sta facendo con indosso la maglia del West Ham sono stati anche alcuni portali internazionali. Tra questi, in particolar modo, il New York Times che, partendo dal suo passato in MLS, ha definito Castellanos il "fattore X" che porterà gli Hammers a un'insperata salvezza. Nel lungo articolo dedicato all'attaccante argentino, il New York Times riporta anche interviste di suoi ex allenatori e alcuni interessanti retroscena di mercato che raccontano di un interesse del West Ham addirittura antecedente a quello del Girona e, quindi, della Lazio.

SOGNO MONDIALE - Scenari irrealizzati o, comunque, solo rimandati. Dopo aver giocato in Spagna e in Italia, Castellanos ha lasciato la Lazio a gennaio per una cifra intorno ai 30 milioni di euro. Il Taty, infatti, ha colto l'occasione per giocare in Premier League e mettersi in mostra agli occhi di Lionel Scaloni, con la speranza di esser convocato dal commissario tecnico dell'Argentina per il Mondiale che si giocherà in estate tra Stati Uniti, Messico e Canada. Una missione che lui stesso ha definito ardua, vista l'importante concorrenza per il reparto avanzato, ma per la quale ha deciso di lasciare la Capitale dopo appena due stagioni e mezzo.