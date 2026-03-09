Milan, la squalifica non frena Rabiot: “Contro la Lazio i miei compagni…”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Non ci sarà Adrien Rabiot domenica prossima allo stadio Olimpico per la gara tra Lazio e Milan. Il centrocampista rossonero, infatti, è stato ammonito nel corso del derby con l’Inter e, in quanto diffidato, sarà fermato per un turno dal Giudice Sportivo. Nonostante il forfait forzato, però, il francese è già concentrato sulla gara contro i biancocelesti.

Interrogato in sala stampa al termine del derby sulla squalifica rimediata in vista della gara con la Lazio, infatti, Rabiot ha spiegato: “Sarà una squalifica diversa rispetto a quella di Pisa. Ero diffidato. È difficile di fare tutte le partite senza prendere un giallo, Salterò la Lazio, poi tornerò tra due settimane. Mi servirà per riposare il ginocchio. Tornerò per il Torino. Ho una grande fiducia nei miei compagni".