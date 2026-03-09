Milan - Inter, Ambrosini e Vieri ricordano la rimonta del '99 sulla Lazio - VD

TUTTOmercatoWEB.com

Nella stagione 1998-99, Massimo Ambrosini è stato protagonista della grande rimonta del Milan ai danni della Lazio. I rossoneri erano a 7 punti di distanza dai biancocelesti a 7 giornate dalla fine. Il Diavolo le vinse tutte, i ragazzi di Eriksson inciamparono in due occasioni. Negli studi di Dazn, dopo la vittoria del Milan nel derby con l'Inter, hanno ricordato quell'occasione, anche perché in quella Lazio giocava proprio Christian Vieri, anch'egli presente nello studio di Dazn come l'ex centrocampista del Milan.

Proprio per questo, Ambrosini tira in mezzo Bobo: "Sapete chi era presente nella squadra rimontata?". Il riferimento è proprio a Vieri, il quale non le ha mandate a dire: "Non rispondo perché sennò poi vengono fuori polemiche che bisogna andare a vivere all'estero".

La Lazio perse il derby, in casa con la Juventus e pareggiò con la Fiorentina: "Noi abbiamo perso con la Juve in casa, io ho preso due pali e una traversa e siamo andati a perdere, assurdo. E infatti abbiam perso lo scudetto", conclude Vieri.