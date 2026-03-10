GOSSIP | Chanel a Pechino Express: "Cosa mi hanno detto Totti e Ilary"
10.03.2026 12:45 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
TUTTOmercatoWEB.com
La nuova stagione di Pechino Express sta per prendere il via e, tra i concorrenti, ci sarà anche Chanel Totti, figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi. Alla vigilia della partenza, Chanel, ha svelato i consigli dati da mamma e papà: “Papà non mi ha dato consigli particolari. Mi ha solo detto di essere me stessa e di divertirmi”... <<< CHANEL TOTTI >>>
autore
Jessica Reatini
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide