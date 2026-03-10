Lazio, ricovero e operazione per Provedel: il programma fino al ritorno in campo
RASSEGNA STAMPA - Il percorso per tornare al 100% inizia da oggi per Ivan Provedel. Oggi ci sarà il ricovero presso il Concordia Hospital, domani mattina l'operazione chirurgica. Per il portiere infatti dovrà fare i conti con la conseguenza del suo infortunio: stagione finita. Come riporta il Corriere dello Sport, tra 24 ore si sottoporrà all'intervento di stabilizzazione artroscopica della spalla destra. La risonanza magnetica, effettuata venerdì presso la clinica Villa Mafalda, ha evidenziato una "lesione del legamento gleno-omerale associata a interessamento del cercine glenoideo".
Il portiere ha stretto i denti dalla trasferta contro la Juve dell'8 febbraio, ha giocato grazie agli antidolorifici, poi, il persistere dei dolori ha spinto lo staff medico biancoceleste all'esigenza dell'operazione immediata.
Sarà effettuata dal dott. Giovanni Di Giacomo, chirurgo ortopedico, responsabile del reparto di Ortopedia e Traumatologia presso il Concordia Hospital di Roma, è specializzato in chirurgia della spalla. Poche settimane ha operato il centrocampista biancoceleste Nicolò Rovella per la frattura scomposta della clavicola destra rimediata a Cagliari. Provedel sarà dimesso mercoledì e poi rimarrà ai box per quattro-cinque mesi, tornando a disposizione in estate, la riabilitazione sarà lunga.