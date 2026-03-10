Lazio, problemi per Cataldi e Romagnoli: le ultime sulle loro condizioni
10.03.2026 07:00 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Torna a vincere la Lazio che conquista i tre punti all'Olimpico contro il Sassuolo grazie alla prima rete in biancoceleste di Daniel Maldini e al gol in pieno recupero di Marusic che ha annullato il pari di Lurienté.
Piccolo neo della serata le sostituzioni di Cataldi e Romagnoli. Sulla condizione dei due calciatori ecco quanto riportato da Lazio Style Channel: "Per quanto riguarda Romagnoli lo abbiamo visto lasciare lo stadio al fischio finale. Per Cataldi la speranza è che si sia fermato in tempo”.
Jessica Reatini
