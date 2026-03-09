IL TABELLINO di Lazio - Sassuolo 2-1

Serie A Enilive | 28ª giornata

Lunedì 9° marzo 2026, ore 20:45

Stadio Olimpico, Roma

LAZIO - SASSUOLO 2-1

Marcatori: 2' Maldini (L), 35' Laurienté, 92' Marusic (L)

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli (45' Provstgaard), Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi (38' Patric), Taylor; Isaksen (79' Cancellieri), Maldini (65' Dia), Zaccagni (79' Pedro). 

A disp.: Furlanetto, Giacomone, Lazzari, Pellegrini, Hysaj, Belahyane, Przyborek, Noslin, Ratkov. 

All.: Sarri.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Coulibaly (68' Walukiewicz), Idzes, Muharemovic, Garcia (68' Doig); Koné (83' Bakola), Lipani (45' Matic), Thorstvedt; Berardi, Nzola, Laurienté. 

A disp.: Satalino, Turati, Zacchi, Volpato, Romagna, Moro, Vranckx, Iannoni, Felipe. 

All.: Grosso.

Arbitro: Arena; Assistenti: Meli– Alassio; IV Ufficiale: Tremolada; VAR: Paterna; AVAR: Abisso

NOTE. Ammoniti: 37' Lipani (S), 58' Coulibaly (S), 86' Laurienté (S), 88' Walukiewicz (S)

Recupero: 2' p.t; 4' s.t.

