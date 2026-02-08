IL TABELLINO di Juve - Lazio 2-2
Serie A Enilive | 24ª giornata
Domenica 8 febbraio 2025, ore 20:45
Allianz Stadium, Torino
JUVENTUS-LAZIO 2-2
Marcatori: 45`+2` Pedro (L), 47` Isaksen (L), 59` Mckennie (J), 90`+6` Kalulu (J)
JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners (76` Kelly), Cabal (46` Zhegrova); Locatelli (83` Miretti), Thuram; Cambiaso (76` Boga), McKennie (83` Openda), Yildiz; David.
A disp.: Perin, Pinsoglio, Holm, Gatti, Conceicao, Adzic, Kostic.
All.: Luciano Spalletti
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila (77` Romagnoli), Provstgaard (83` Patric), Tavares; Basic (46` Dele-Bashiru), Cataldi, Taylor; Isaksen (64` Cancellieri), Maldini, Pedro (64` Noslin).
A disp.: Motta, Furlanetto, Rovella, Dia, Ratkov, Belahyane, Hysaj, Przyborek.
All.: Maurizio Sarri
Arbitro: Marco Guida (sez. Torre Annunziata); Assistenti: Peretti - Bindoni; IV ufficiale: Marchetti; VAR: Mazzoleni; AVAR: Maresca
NOTE. Ammoniti: 33` Taylor (L), 81` Romagnoli (L)
Recupero: 2` pt, 6` st.
