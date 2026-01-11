IL TABELLINO di Verona - Lazio 0-1
Serie A Enilive | 20ª giornata
Domenica 11 dicembre 2025, ore 18:00
Stadio Marcantonio Bentegodi, Verona
HELLAS VERONA-LAZIO 0-1
Marcatore: 79` aut. Nelsson (V)
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Valentini, Nelsson, Bella Kotchap (76` Nunez) ; Bradaric, Niasse (87` Al Musrati), Gagliardini (76` Serdar), Bernede, Frese; Giovane (68` Mosquera), Orban (68` Sarr).
A disp.: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Slotsager, Kastanos, Harroui, Ebosse, Cham.
All.: Paolo Zanetti
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini (55` Lazzari); Vecino, Cataldi (69` Rovella), Taylor (90`+1ì Belahyane); Isaksen (69` Pedro), Noslin (55` Ratkov), Cancellieri.
A disp.: Mandas, Furlanetto, Provstgaard, Hysaj, Nuno Tavares.
All.: Maurizio Sarri
Arbitro: Marco Guida (sez. Torre Annunziata); Assistenti: Mastrodonato - Bianchini; IV ufficiale: Arena; VAR: Meraviglia; AVAR: Fabbri
NOTE. Ammoniti: 6` Bella Kotchap (V), 18` Cancellieri (L), 25` Valentini (V)
Recupero: 1` pt, 5` st.