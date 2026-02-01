IL TABELLINO di Lazio Women - Como 1-1

Seria Women Athora | XII giornata

Domenica 1 febbraio 2026, ore 12:30

Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)

LAZIO-COMO WOMEN 1-1

Marcatrici: 16` Kramzar (C), 26` karczewska (L)

LAZIO (3-5-2): Karresmaa; Mesjasz, Connolly, D`Auria (61` Reyes); Monnecchi, Goldoni, Benoit (71` Visentin), Martin (84` Simonetti), Oliviero (71` Cafferata); Karczewska (61` Piemonte), Le Bihan.

A disp.: Durante, Gregori, Mancuso, Cesarini, Castiello.

All.: Gianluca Procopio

COMO WOMEN (4-3-3): Gilardi; Marcussen, Cecotti, Howard, Bergersen; Madsen (66` Picchi), Chidiac, Pavan (90`+4` Bernardi); Kramzar, Berisha (62` Pinther), Nischler.

A disp.: Capelletti, Ruma, Rizzon.

All.: Stefano Sottili

Arbitro: Lucio Felice Angelillo (sez. Nola); Assistenti: Matteo Gentile - Andrea Cecchi; IV Ufficiale: Alessandro Angelo; Operatore FVS: Nirintsalama T. Andriambelo 

NOTE. Ammonite: 35` Cecotti (C)

Recupero. 1` pt, 7` st.

