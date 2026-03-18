F1 | Ferrari, arriva un'altra regola "contro?". Scontro con la FIA
18.03.2026 18:17 di Giovanni Parterioli
La Ferrari osserva l'ennesima modifica possibile ai regolamenti ma questa volta attua uno scontro preventivo contro la FIA. Era nell'aria, ma ora dalla Ferrari arriva la conferma ufficiale: il cambiamento dei regolamenti già avvenuto ha danneggiato la SF-26 e ora la nuova modifica rischia di far precipitare la situazione. Così, si è arrivati allo scontro preventivo. Clicca qui di seguito per l'articolo completo di Formula 1 su >>> FERRARI-FIA SCONTRO <<<