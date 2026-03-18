F1 | Ferrari, arriva un'altra regola "contro?". Scontro con la FIA

18.03.2026 18:17 di  Giovanni Parterioli   vedi letture
F1 | Ferrari, arriva un'altra regola "contro?". Scontro con la FIA

La Ferrari osserva l'ennesima modifica possibile ai regolamenti ma questa volta attua uno scontro preventivo contro la FIA. Era nell'aria, ma ora dalla Ferrari arriva la conferma ufficiale: il cambiamento dei regolamenti già avvenuto ha danneggiato la SF-26 e ora la nuova modifica rischia di far precipitare la situazione. Così, si è arrivati allo scontro preventivo. Clicca qui di seguito per l'articolo completo di Formula 1 su >>> FERRARI-FIA SCONTRO <<<