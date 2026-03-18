Ex Lazio | Caicedo in Kings League? C'è una squadra che lo vuole
18.03.2026 16:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Dopo il ritiro dal calcio, ora Felipe Caicedo può tornare a giocare. L'ex attaccante della Lazio, infatti, è richiesto da una squadra del campionato di Kings League. Come riportato dal profilo Instagram di controcalciotv, ci sarebbero dei contatti in corso tra i Caesar e il centravanti, che ora si trova in Ecuador: dipenderà tutto dalla sua volontà. Il club di Er Faina ed En3rix ora fiuta il colpo.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.