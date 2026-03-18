WOMEN | Lazio, la corsa Champions entra nel vivo: classifica e calendario

Sei giornate al termine del campionato e tutto ancora da decidere per la Lazio Women. La squadra di Gianluca Grassadonia dopo la cruciale vittoria con il Napoli ha guadagnato il quarto posto in classifica in solitaria, dietro alla Juventus distante un punto, all’Inter avanti di sei lunghezze e alla Roma capolista a +10.

Le biancocelesti dovranno guardarsi anche le spalle, dove ci sono Napoli e Fiorentina appaiate a due punti di distanza dalla Lazio Women, senza dimenticare anche Milan e Como a -3. Dopo la riforma del campionato della scorsa estate, a Le Bihan e compagne potrebbe bastare comunque il terzo posto per centrare un posto nella prossima edizione della Champions. Fondamentale, allora, portare a casa più punti possibili per cercare il sorpasso da qui a fine stagione.

Per la Lazio Women un ruolo importante potrebbero giocarlo le prossime due gare, che vedranno le biancocelesti impegnate in casa nel derby con la Roma (sabato 21 marzo alle 18:00) e poi in casa dell’Inter (sabato 4 aprile alle 15:00). A quel punto arriveranno le sfide sulla carta più abbordabili contro Sassuolo, Parma e Ternana, prima di chiudere la stagione in casa della Fiorentina.

Tutt’altro che scontato anche il cammino per Inter e Juventus. Le nerazzurre se la vedranno nell’ordine contro Napoli, Lazio, Genoa, Milan, Juve e Como. Saranno invece Genoa, Fiorentina, Roma, Napoli, Inter e Parma le avversarie delle bianconere. Di seguito, intanto, il calendario completo delle biancocelesti.

LAZIO - Roma 21/03 ore 18:00

Inter- LAZIO 04/04 ore 15:00

LAZIO - Sassuolo 26/04, orario da definire

Parma - LAZIO 03/05, orario da definire

LAZIO - Ternana 10/05, orario da definire

Fiorentina - LAZIO 17/05, orario da definire