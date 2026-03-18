Lazio, Provstgaard chiamato per i playoff: la sua crescita arriva in Nazionale
RASSEGNA STAMPA - Dalla crescita silenziosa con la Lazio alla ribalta internazionale: Oliver Provstgaard si prende la scena anche con la Danimarca, certificando il salto di qualità compiuto negli ultimi mesi. Il difensore biancoceleste ha ricevuto la sua prima convocazione in nazionale maggiore dal ct Riemer, entrando nel gruppo che affronterà i playoff per l’accesso ai prossimi Mondiali.
Una chiamata favorita anche dalle assenze nel reparto arretrato danese, ma che soprattutto premia il momento del centrale della Lazio. La prova contro il Milan ha rappresentato la sua consacrazione: novanta minuti di grande solidità e personalità al fianco di Mario Gila, in una partita chiusa senza subire gol contro uno degli attacchi più temibili del campionato. Numeri alla mano: 51 tocchi, 42 passaggi con oltre il 90% di precisione, tre palloni recuperati, una ribattuta decisiva e diversi duelli vinti.
Arrivato senza grandi riflettori nel gennaio 2025, anticipando un trasferimento inizialmente previsto per l’estate, il difensore ha conquistato spazio grazie alla sua disponibilità e all’adattamento alle richieste tattiche di Sarri. La convocazione in nazionale è il naturale punto di arrivo di questo percorso, ma anche un nuovo inizio. Ora Provstgaard è chiamato a confermarsi non solo con la Lazio, ma anche a livello internazionale.