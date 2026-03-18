Lazio, Mattei: “Lotito valuta solo l'aspetto economico. In estate…”
Quale sarà il futuro di Maurizio Sarri e della Lazio? Intervenuto ai microfoni di Radiosei, il giornalista Stefano Mattei ha detto la sua sul possibile scenario estivo per i biancocelesti. Queste le sue parole: “Deciderà Sarri se rimanere o meno. Dipenderà da altre eventuali proposte. Lotito intanto ‘spera’ di poter risparmiare qualche soldo, con le eventuali dimissioni”.
“A gennaio la Lazio doveva pensare alle entrate ma ha pensato prevalentemente alle uscite, per incassare i 30-40 milioni che servivano per il bilancio. Ora a marzo capiremo molto altro del bilancio. Fatto sta che Lotito non può buttare 10-12 milioni per esonerare Sarri. Il prossimo mercato sarà fatto togliendo di mezzo i giocatori che guadagnano di più. L’obiettivo sarà abbassare il monte ingaggi per cercare di rientrare nei parametri. Le scelte di Lotito sono basate sull’aspetto economico”.