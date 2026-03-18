Lazio, Mattei: “Lotito valuta solo l'aspetto economico. In estate…”

18.03.2026 15:45 di  Mauro Rossi   vedi letture
Lazio, Mattei: “Lotito valuta solo l'aspetto economico. In estate…”

Quale sarà il futuro di Maurizio Sarri e della Lazio? Intervenuto ai microfoni di Radiosei, il giornalista Stefano Mattei ha detto la sua sul possibile scenario estivo per i biancocelesti. Queste le sue parole: “Deciderà Sarri se rimanere o meno. Dipenderà da altre eventuali proposte. Lotito intanto ‘spera’ di poter risparmiare qualche soldo, con le eventuali dimissioni”. 

A gennaio la Lazio doveva pensare alle entrate ma ha pensato prevalentemente alle uscite, per incassare i 30-40 milioni che servivano per il bilancio. Ora a marzo capiremo molto altro del bilancio. Fatto sta che Lotito non può buttare 10-12 milioni per esonerare Sarri. Il prossimo mercato sarà fatto togliendo di mezzo i giocatori che guadagnano di più. L’obiettivo sarà abbassare il monte ingaggi per cercare di rientrare nei parametri. Le scelte di Lotito sono basate sull’aspetto economico”.