Lazio, Chivu come Sarri: l'Inter può portarlo nella storia
RASSEGNA STAMPA - L'Inter sogna di ritrovare lo Scudetto dopo aver fallito l'obiettivo un anno fa. Nonostante il cambio di guida tecnica, con il passaggio da Simone Inzaghi (oggi all'Al Hilal) a Cristian Chivu, la squadra nerazzurra si è imposta in campionato riuscendo a strappare un vantaggio di 8 punti sul Milan secondo e di 9 sui campioni in carica del Napoli.
La corsa al titolo avviata da Chivu e dalla sua squadra non solo potrebbe riportare il Tricolore a Milano, ma permetterebbe al tecnico rumeno di entrare nella storia del calcio italiano eguagliando un record detenuto, oggi, solo da Massimiliano Allegri, Antonio Conte e dall'attuale allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, diventando uno dei pochi allenatori in grado di vincere lo Scudetto alla prima stagione in un club. Se Allegri e Conte ci sono riusciti due volte con Milan, Juve (entrambi) e Napoli, Sarri è riuscito a farlo nella sua unica stagione in bianconero (2019/2020).