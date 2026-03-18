Lazio, Basic tra infortunio e rinnovo: aprile sarà il mese decisivo
CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La telenovela Toma Basic va avanti, ma senza trovare risposte concrete. Il centrocampista croato, secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Messaggero, non tornerà a disposizione di Maurizio Sarri in vista della partita di domenica - ore 15.00 - contro il Bologna. La sua ultima apparizione risale a più di un mese fa. Era l'8 febbraio e dopo i primi 45' contro la Juve, aveva lasciato il campo per un fastidio muscolare.
ESCLUSE LESIONI E STIRAMENTI - I primi esami svolti nelle ore successive all'infortunio aveva scongiurato la presenza di lesioni o di stiramenti. Esattamente come i nuovi controlli svolti negli ultimi giorni. Dal punto di vista clinico, scrive il quotidiano, il calciatore sembrerebbe aver smaltito ogni genere di problema, ma continua a fare tentativi senza mai tornare realmente in gruppo a causa del continuo dolore che gli impedisce di rimettersi a disposizione del tecnico. Un'incognita che, inevitabilmente, si lega anche alle grane contrattuali che lo riguardano.
I PROBLEMI CONTRATTUALI - Basic aveva trovato l'accordo per il prolungamento del contratto - in scadenza il 30 giugno 2026 - con tanto di adeguamento, ma la società avrebbe stoppato tutto con l'obiettivo di attendere la fotografia del bilancio al 30 marzo, prima di intervenire sui contratti attualmente in scadenza tra questa stagione e la prossima. Il mese di aprile potrebbe essere risolutivo: Basic potrebbe tornare finalmente ad allenarsi in gruppo e, magari, risolvere anche gli intoppi contrattuali nati con la società. Il tutto in attesa che la Croazia emetta la lista dei convocati per la prossima sosta per le Nazionali, dopo aver inserito il classe 1996 in quella preliminare.,