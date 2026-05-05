Inter, Zanetti carica: "Coppa Italia? Vogliamo continuare a vincere"
Scudetto a parte, l'Inter pensa solo alla Coppa Italia. Dopo aver vinto aritmeticamente il campionato contro il Parma, la squadra di Chivu è concentrata sulla finale contro la Lazio del 13 maggio. A confermarlo è stato il vice presidente nerazzurro Javier Zanetti, che ha parlato ai microfoni di Sportitalia al Gala della 48^ edizione del Trofeo Dossena. Di seguito le sue dichiarazioni.
"L'Inter del futuro? Deve essere sempre ambiziosa e rispecchiare i nostri valori. Credo ci siano i presupposti per continuare a far crescere il club e ambire a trofei importanti. Dobbiamo continuare su questa strada. Le parole di Thuram? Credo che si senta di tutto e di più, ma per noi la cosa più importante è credere in ciò che facciamo. Così abbiamo vinto il campionato e stiamo preparando la finale di Coppa Italia. Vogliamo continuare a vincere e seguire i nostri valori".