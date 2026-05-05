Serie A | Lazio - Inter, dove vedere il match in tv e in streaming
05.05.2026 17:00 di Simone Locusta
Lazio e Inter si affronteranno nella trentaseiesima giornata di campionato, una prova generale della finale di Coppa Italia in programma mercoledì 13 maggio. Dopo le rispettive vittorie contro Cremonese e Parma, con i nerazzurri reduci dalla conquista dello Scudetto, le due squadre si sfideranno sabato 9 maggio allo Stadio Olimpico di Roma, alle ore 18:00.
La partita sarà trasmessa in esclusiva in diretta TV su DAZN. Si potrà seguire il match tramite l’app di DAZN su Smart TV, oppure utilizzando una console di gioco o dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Lazio - Inter sarà disponibile anche in diretta streaming: gli abbonati potranno guardarla sul sito ufficiale di DAZN o tramite l’app su PC, tablet e smartphone.
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.