Roma - Lazio, il derby spaventa i tifosi giallorossi: la richiesta a Isaksen e Provstgaard
05.05.2026 17:50 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
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È già in clima derby la Capitale, la stracittadina è in programma il 17 Maggio alle 12:30. Una partita che non ha bisogno di presentazioni e che spaventa un po' i tifosi giallorossi.
L'Europa, per la squadra di Gasperini, dipende dalla Lazio in qualche modo e così due tifosi - presenti all'allenamento di Djokovic in Piazza del Popolo insieme a Isaksen e Provstgaard - hanno avanzato una richiesta ai due biancocelesti: “Mi raccomando, al derby fatevi i ca**i vostri. Vincete la finale di Coppa Italia, ma al derby fateci vincere”.