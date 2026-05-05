Lazio, finalmente una vittoria in rimonta: ecco da quanta mancava
05.05.2026 14:15 di Mauro Rossi
RASSEGNA STAMPA - Torna a vincere in rimonta la Lazio dopo un lunghissimo digiuno. Come riporta l’edizione odierna del Corriere della Sera, infatti, il successo sul campo della Cremonese è il primo in rimonta di tutta la stagione.
La Lazio ci era andata vicina nel turno precedente contro l’Udinese, salvo fermarsi poi su un risultato di parità. Mai prima della gara contro la Cremonese la squadra di Sarri era riuscita a ribaltare una situazione di svantaggio.
Uno scenario che non si verificava però da molto più tempo dell’ultima stagione: in Serie A, infatti, la Lazio non vinceva una partita in rimonta addirittura da ottobre 2024, nei primi mesi dell’era Baroni.