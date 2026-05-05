Calciomercato Lazio | L'Inter sfida il Milan per Gila: ecco la situazione
RASSEGNA STAMPA - Cambi in vista per l'Inter. Sono tanti i veterani destinati a lasciare Milano a fine stagione, come Sommer, Darmian, Acerbi, De Vrij e Mkhitaryan (oltre alla situazione in dubbio di Bastoni). Da qui nasce la necessità di inserire nuovi giocatori dal mercato estivo. Tra i nomi nel mirino della società nerazzurra c'è sicuramente Mario Gila, come riportato da La Gazzetta dello Sport.
Gli resta solo un anno di contratto, a giugno deciderà il suo futuro. Su di lui è forte anche il Milan di Tare che l'ha portato proprio nella Capitale qualche anno fa. Ma non è l'unico nella lista: altri obiettivi sono Svilar, Muharemovic, Solet e Ndicka, oltre a Koné, Ederson, Diaby e Palestra. L'Inter, insomma, è pronta a fare grandi colpi prima dell'inizio della prossima stagione. E uno potrebbe arrivare proprio da Formello.