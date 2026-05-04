SONDAGGIO - Cremonese - Lazio, vota il migliore in campo dei biancocelesti
La Lazio vince nel recupero a Cremona: è arrivato il momento di scegliere il migliore in campo tra i calciatori biancocelesti
04.05.2026 22:45 di Alessandro Vittori Twitter: @AlessandroVitt2
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
La Lazio vince in rimonta a Cremona, la prima stagionale, grazie all'ottavo gol segnato nel recupero. Noslin e Isaksen nella ripresa ribaltano il vantaggio nel primo tempo di Bonazzoli. Ora è il momento di scegliere il migliore in campo, vota il tuo preferito tra i biancocelesti.
autore
Alessandro Vittori
Innamorato di Lazio dalla nascita, inizio il percorso di giornalista con Lalaziosiamonoi nel 2016. Nel frattempo ospitate tv e anche speaker radiofonico, continuo con lo stesso entusiasmo dei primi giorni.