Cremonese - Lazio, le pagelle dei quotidiani: Noslin e Tavares top, male Motta
RASSEGNA STAMPA - La Lazio ha espugnato lo Zini di Cremona in rimonta. Decisivo l'ingresso in campo di Noslin, che con un assist per Isaksen e un gol nel finale ha regalato la vittoria alla Lazio. Cremonese ko: ora rischia la Serie B. Per i biancocelesti, oltre ai due già citati, tra i migliori in campo c'è anche Nuno Tavares. Di seguito le pagelle dei quotidiani.
IL CORRIERE DELLO SPORT - Motta 5; Marusic 6,5, Provstgaard 6,5, Romagnoli 7, Nuno Tavares 7,5; Basic 6,5, Patric 5,5 (45' Rovella 6), Taylor 5,5 (71' Dele-Bashiru 5,5); Isaksen 7 (81' Dia sv), Maldini 4,5 (45' Noslin 7,5), Zaccagni 6,5 (60' Pedro 5,5). All.: Sarri 7.
LA GAZZETTA DELLO SPORT - Motta 5; Marusic 6,5, Provstgaard 6,5, Romagnoli 6,5, Nuno Tavares 7; Basic 6, Patric 5 (45' Rovella 6,5), Taylor 6 (71' Dele-Bashiru 5,5); Isaksen 7 (81' Dia 6,5), Maldini 6 (45' Noslin 7,5), Zaccagni 6,5 (60' Pedro 6). All.: Sarri 7.
IL MESSAGGERO - Motta 5; Marusic 6, Provstgaard 6,5, Romagnoli 6,5, Nuno Tavares 7,5; Basic 6, Patric 5 (45' Rovella 6,5), Taylor 5,5 (71' Dele-Bashiru 5,5); Isaksen 6,5 (81' Dia sv), Maldini 4 (45' Noslin 7,5), Zaccagni 6,5 (60' Pedro 5,5). All.: Sarri 6,5.
TUTTOSPORT - Motta 5; Marusic 6,5, Provstgaard 6, Romagnoli 6,5, Nuno Tavares 7; Basic 5,5, Patric 6 (45' Rovella 6,5), Taylor 5,5 (71' Dele-Bashiru 6); Isaksen 7 (81' Dia 6,5), Maldini 5,5 (45' Noslin 7,5), Zaccagni 6,5 (60' Pedro 6). All.: Sarri 6,5.