Lazio, Sarri ritrova Italiano: il bilancio dei precedenti sorride
18.03.2026 15:00 di Mauro Rossi
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© foto di Federico De Luca
Domenica pomeriggio allo stadio Dall’Ara la Lazio sfiderà il Bologna nella trentesima giornata di Serie A. Seppur squalificato e quindi costretto ad assistere alla gara dalla tribuna, Sarri ritroverà così Italiano in panchina. Tra i due allenatori ci sono già otto precedenti, con un bilancio estremamente favorevole al tecnico biancoceleste. Sono infatti cinque le vittorie, a fronte di due pareggi e una sola sconfitta. Solo due le sfide con Italiano allenatore del Bologna: un pareggio e una vittoria ai rigori per Sarri, entrambi in questa stagione.