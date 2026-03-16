“Sto qua per te” via dall’Olimpico: le ragioni dietro la scelta della Lazio
Fuori un’altra. I tifosi biancocelesti saranno costretti a rinunciare a una delle canzoni che ha accompagnato negli ultimi mesi le partite casalinghe della Lazio. Nelle recenti uscite della squadra di Sarri allo stadio Olimpico, infatti, il consueto rito all’interno dello stadio è stato privato di Sto qua per te. La rimozione dalle rotazioni della canzone di Gianmarco Dottori e Scrima non rappresenta una semplice svista, ma una scelta ponderata da parte del club biancoceleste.
Galeotto il commento di uno dei due autori, Scrima, sotto un post social della tifoseria organizzata biancoceleste. Nulla di offensivo o fuori luogo, ma un semplice commento di apprezzamento dopo la comunicazione da parte dei gruppi organizzati di non voler entrare neanche in occasione della semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta. “Solo applausi! Decisione saggia! Avanti tutta!” accompagnato da un applauso. Troppo, evidentemente, per la Lazio. Che ha scelto a quel punto di rimuovere la canzone dalle rotazioni musicali dell’Olimpico.
Una decisione che ovviamente non è sfuggita ai presenti all'Olimpico e agli autori della canzone realizzata per i 125anni del club. Un brano nato per la gente e per essere cantato sugli spalti di un Olimpico gremito. L'importante rimane il bene della Lazio e la speranza è che si possa presto tornare a riempire lo stadio per cantarla a squarciagola sperando che i biancocelesti tornino in alto, dove un club con dei tifosi come quelli visti domenica sera dovrebbe sempre stare.