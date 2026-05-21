Lazio, Furlanetto e l'esordio nel derby: il retroscena nel pre partita
21.05.2026 19:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Doppio esordio nel derby, con la Lazio e in Serie A. Una partita speciale per Alessio Furlanetto, anche se il risultato non è stato positivo. La sconfitta contro la Roma non ha cambiato l'emozione del classe 2002, titolare dopo l'ultimo infortunio di Motta. Come si vede nel BordoCam di Dazn, all'interno del tunnel prima di entrare in campo, Marusic ha chiesto al portiere da quale lato del campo volesse iniziare la partita: “Furla dove?”. E Furlanetto ha risposto indicando la Curva Nord, dove poi effettivamente si è posizionato per il primo tempo.
autore
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.